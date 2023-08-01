Пьяный тюменец украл зарядное устройство от электромобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До пяти лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу зарядного устройства от электромобиля. С заявлением о пропаже гаджета в полицию обратился 37-летний местный житель. Пострадавший рассказал, что оставил автомобиль заряжаться на ночь во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил пропажу, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что ночью в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо многоквартирного дома по ул. Фабричной и заметил заряжающийся электромобиль. Поскольку на улице никого не было, обвиняемый решил украсть зарядное устройство. Зачем ему понадобился этот прибор, подозреваемый пояснить не смог. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Имущество вернули законному владелицу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.