Пятнадцать удостоверений ветеранов боевых действий вручили участникам СВО в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

15 удостоверений ветеранов боевых действий вручили участникам специальной военной операции, вернувшимся домой. Церемония прошла в офисе филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области 11 августа.

"Одной из задач нашего фонда является содействие ребятам, которые вернулись со специальной военной операции, в получении удостоверений ветеранов боевых действий. Вместе с военкоматом мы заключили соглашение, чтобы оказывать содействие, собирать документы и решать вопросы, как можно быстрее. Это сотрудничество уже принесло свои результаты. Нами было выдано 60 удостоверений ветеранов боевых действий", - рассказала руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

С вручением удостоверений ветеранов поздравил участник СВО, социальный координатор фонда Владислав Чикунов. Ранее он служил на территории Луганской Народной Республики, был командиром добровольческого отряда "Барс-12". Мужчина работает в фонде почти два месяца и считает, что учреждение стоит на защите вернувшихся. "После окончания контракта я вернулся домой. Мне предложили работать в фонде "Защитники Отечества". Я согласился, потому что сам понимаю ситуацию военнослужащих, которые возвращаются, знаю про их вопросы. Ребята довольны — мы достигли определенных успехов с военкоматами, начали выдавать удостоверения", — сказал Владислав Чикунов.

Основная задача фонда — адресное комплексное сопровождение каждого участника СВО. В филиале фонда работают пять социальных координаторов, которые закреплются за каждым человеком. Они содействуют в получении всех мер поддержки. Социальные координаторы работают во всех районах области. Также в филиале задействованы сотрудники социального фонда России, центра занятости, департаментов образования и соцразвития.

Филиал фонда находится в Тюмени по адресу: переулок Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу — с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье. За помощью могут обратиться участники СВО и их родственники. Социальные координаторы расскажут о полагающихся льготах и помогут их оформить.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента России. В начале мая правительство утвердило его устав. Филиалы начали работу в регионах страны с 1 июня.

Александра Чайкина