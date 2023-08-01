Александр Моор вручил знак отличия Тюменской области жителю Исетского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Знак отличия Тюменской области за "Мужественный поступок" вручил жителю Исетского района Евгению Гарманову губернатор Александр Моор. Церемония награждения состоялась на празднике, приуроченном к 100-летию муниципалитета, 13 августа.

Награду Евгений Гарманов получил за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Рискуя своей жизнью, мужчина спас человека - вынес его из горящего дома.

Также объявлены три благодарности губернатора Тюменской области. За заслуги в развитии здравоохранения награду получила врач-педиатр участковой областной больницы №13 Ираида Осокина. За заслуги в развитии сферы образования региона благодарность объявлена заведующей Кукушкинской основной общеобразовательной школы – структурного подразделения Шороховской средней общеобразовательной школы Екатерине Герман. За заслуги в развитии культуры отметили преподавателя Исетской детской школы искусств Наталью Бернацкую.

Праздник, приуроченный к 100-летию муниципалитета, проходит на стадионе "Исеть". Здесь развернули национальные подворья, организовали концерт. Сейчас на стадионе начинается фестиваль "Мост дружбы. Исетское варенье". В 22 часа празднование завершится фейерверком.

Инна Пахомова