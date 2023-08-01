Александр Моор вручил знак отличия Тюменской области жителю Исетского района
Знак отличия Тюменской области за "Мужественный поступок" вручил жителю Исетского района Евгению Гарманову губернатор Александр Моор. Церемония награждения состоялась на празднике, приуроченном к 100-летию муниципалитета, 13 августа.
Награду Евгений Гарманов получил за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Рискуя своей жизнью, мужчина спас человека - вынес его из горящего дома.
Также объявлены три благодарности губернатора Тюменской области. За заслуги в развитии здравоохранения награду получила врач-педиатр участковой областной больницы №13 Ираида Осокина. За заслуги в развитии сферы образования региона благодарность объявлена заведующей Кукушкинской основной общеобразовательной школы – структурного подразделения Шороховской средней общеобразовательной школы Екатерине Герман. За заслуги в развитии культуры отметили преподавателя Исетской детской школы искусств Наталью Бернацкую.
Праздник, приуроченный к 100-летию муниципалитета, проходит на стадионе "Исеть". Здесь развернули национальные подворья, организовали концерт. Сейчас на стадионе начинается фестиваль "Мост дружбы. Исетское варенье". В 22 часа празднование завершится фейерверком.
Инна Пахомова