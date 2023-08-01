Пропавшего в Нижнетавдинском районе 90-летнего мужчину нашли живым

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Пропавшего 90-летнего мужчину, ушедшего в лес в Нижнетавдинском районе больше суток назад, нашли 14 августа. Он жив, передает Противопожарная служба Тюменской области.

Сотрудники ведомства присоединились к поискам и помогали основной группе в свободное от работы время.

Напомним, что при планировании похода в лес рекомендуется предварительно ознакомиться с планом местности, определить направления проселочных дорог, линий электропередач, других опознавательных знаков, а также иметь при себе заряженные средства связи.