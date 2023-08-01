Тюменцы представили образовательную игру на международном форуме

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобильную образовательную игру-стратегию "Аркаим" по возрождению жизни древнего города представили тюменцы в составе команды УФО на II Международном детском культурном форуме. Тюменские представители также успешно поучаствовали в конкурсе сказок — три произведения о Тюменской области войдут в итоговый сборник, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего участники презентовали 16 идей по продвижению культурного наследия регионов, которые оценивали директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, генеральный директор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и другие эксперты.

Добавим, II Международный детский культурный форум проходил с 10 по 12 августа в Москве. Регион представили 11 талантливых детей из 7 муниципалитетов.