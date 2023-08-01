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В Тюменской области предотвратили ввоз 280 кг запрещенной продукции

Общество, 11:30 21 августа 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

280 кг растительной продукции, которую запрещено ввозить в страну, выявили в Тюменской области с начала 2023 года.

Жители ближнего зарубежья пытались провезти через госграницу в ручной клади и багаже 86 партий свежих и сушеных фруктов, орехов, круп, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Все такие продукты, изъятые у прилетевших из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, уничтожены по заявлению ее владельцев. Кроме того, они оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

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# импорт , продукты , Россельхознадзор

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