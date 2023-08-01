Тюменцы применяют инновационную разработку в Египте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инновационная разработка - гидромеханическая перфорация - тюменской компании "Новые технологии Севера" (НТС) заинтересовала партнеров из Египта. Бизнесмены заключили двухлетний контракт на проведение работ. Они начнутся 20 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор ООО "Новые технологии Севера" Иван Лесь.

"Гидромеханическая перфорация заинтересовала партнеров из Египта. Заключили двухлетний контракт. Компания с государственным участием согласует все проекты с министерством обороны, процедура длится три-шесть недель. Мы получили это согласование. 20 августа приступаем к работам. Сложности связаны лишь с переводом денежных средств, созданием организационной структуры - совместное предприятие либо российский филиал", - сказал он.

У технологии есть ряд преимуществ перед иностранными аналогами. Её отличает многофункциональность, энергоэффективность. И гидромеханическая перфорация тюменской компании имеет безопасный способ скрытия без применения взрывчатых веществ, а следовательно — без повреждения пласта с обеспечением более низкого давления разрыва и повышенной проницаемости, отмечает Иван Лесь.

Всего в портфеле заказов ООО "Новые технологии Севера" находится шесть технологий, которые созданы на смену импортным аналогам. Кстати, компановка "ОСА" тоже привлекла внимание египетских партнеров, это будет следующий продукт, который тюменцы реализуют в этой стране.

Анжела Лебедева