Тюменская компания разработала технологию "ОСА" на основе иностранного перфоратора и пакерной системы

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Технологическая компановка заканчивания скважин "ОСА" тюменской компании "Новые технологии Севера" (НТС) состоит из пакерной и перфорационной систем. Нефтяники применяют системы по отдельности. Благодаря уникальной разработке тюменцы предлагают отраслевикам сэкономить 430 часов работы на трехпластовой скважине.

Директор ООО "Новые технологии Севера" Иван Лесь рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что в основу новинки они заложили иностранный перфоратор и пакерную систему. Поставили необходимое оборудование для переключения между перфоратором и пакером – родилась компановка "ОСА", которая уже запатентована.

предоставлено ООО «Новые технологии Севера» предоставлено ООО «Новые технологии Севера»

"Спустить пакерную систему, нормализовать участок, после этого произвести гидроразрыв пласта - вот этих спуско-подъемов набегает очень много. А учитывая глубины скважин в наших регионах – 3,5 тысячи метров и более, каждый спуско-подъем в среднем – это 22 часа. Соединив два прибора в одном, на обычной трехпластовой скважине мы экономим 431 час. Это меньше затрат, меньше привлечений подрядчиков. Мы можем провести полный цикл работ с полным инженерным сопровождением", - сообщил Иван Лесь.

В портфеле заказов ООО "Новые технологии Севера" находится шесть технологий, которые созданы на смену импортным аналогам. Одну из них применят на практике нефтяники в Египте.

"Гидромеханическая перфорация заинтересовала партнеров из Египта. Заключили двухлетний контракт. Компания с государственным участием согласует все проекты с министерством обороны, процедура длится три-шесть недель. Три дня назад мы получили это согласование. 20 августа приступаем к работам. Сложности связаны лишь с переводом денежных средств, созданием организационной структуры - совместное предприятие либо российский филиал", - сказал директор тюменской компании.

Компановка "ОСА" тоже привлекла внимание иностранных партнеров, это будет следующий продукт, который тюменцы реализуют в этой стране.

Еще одна разработка, о которой Иван Лесь рассказывает с гордостью, - винтовой забойный двигатель с байпасным узлом. Благодаря новому оборудованию можно сделать два вида промывки и фрезерование. Экономия - восемь спуско-подъемных операций.

У Ивана Леся 20-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли. Начинал с машиниста насосов, дошел до замдиректора по технологиям. В 2015 году создал компанию, в которой на сегодня трудятся семь человек, в основном технологи.

"Мы прошли все от самых простейших операций со скважинами до сложнейших, знаем болевые точки, запросы отрасли. Знаем, как ускорить процесс ремонта скважин. Создаем оборудование, замещаем иностранное, чаще всего США и Канады, адаптируем к нашим условиям", - уточнил Иван.

Производственная база компании – сборочный цех - находится в с. Борки Тюменского района. Оборудование многоцикличное, отмечает директор, не требует большого объема выпуска. Детали изготавливают субподрядчики.

ООО "Новые технологии Севера" - участники Нефтегазового кластера Тюменской области, резиденты фонда "Сколково". Благодаря последнему компания ощущает существенную поддержку в части компенсации страховых взносов за год.

"Участие в Нефтегазовом кластере дает эффект посеянного зерна. Мгновенной реакции на презентацию того или иного продукта не будет, это уже проверено. Но через полгода может позвонить заказчик и предложить изготовить оборудование под индивидуальный заказ. Начинает формировать закупочную процедуру, основанную на информации, полученной от нас, технические характеристики и так далее", - говорит Иван Лесь.

Поставляют импортозамещающее оборудование тюменские разработчики как крупным компаниям, так и их "дочкам", частным нефтедобывающими компаниями.

Анжела Лебедева