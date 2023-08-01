Памятные медали за 50-летие совместной жизни получили нижнетавдинцы от губернатора

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Трем парам Нижнетавдинского района, отвечающим 50-летие совместной жизни, вручил благодарственные письма и памятные медали губернатор Тюменской области Александр Моор. Церемония состоялась на праздновании 100-летия муниципалитета 19 августа.

Медали и письма получили Баяновы Василий Антонович и Нина Павловна, Лоншаковы Александр Павлович и Надежда Васильевна, Яковлевы Семен Васильевич и Надежда Григорьевна.

"Секрет семейного счастья – в уважении друг к другу. Надо любить и маленько уступать друг другу", – сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Надежда Лоншакова.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Кроме того, глава региона вручил благодарность губернатора Тюменской области за заслуги в развитии сельского хозяйства главе крестьянского хозяйства Виктору Шабалину. Индивидуальный предприниматель с 2002 года работает в отрасли сельского хозяйства, имеет большой авторитет в профессиональном сообществе.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

За выполнение особо важных заданий, способствующих социально-экономическому развитию региона благодарственным письмом правительства Тюменской области награждена заведующая передвижным культурным комплексом автономного учреждения "Культура" Нижнетавдинского муниципального района Лариса Юрлова.

Инна Пахомова