В России расширили перечень техники для льготного лизинга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень техники, передаваемой по договорам льготного лизинга, расширен. Теперь в него включены: автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, железнодорожные вагоны. Это позволит увеличить объемы перевозок сельхозпродукции и будет способствовать стабильному обеспечению граждан продуктами питания, сообщает правительство РФ.

Компании, ранее заключившие договор льготного лизинга, смогут реструктуризировать свои платежи. Это снизит финансовую нагрузку на аграриев, что будет способствовать увеличению объемов производства и развитию инфраструктуры АПК.

Для упрощения процедуры приобретения необходимой сельхозтехники и оборудования, скорректированы правила предоставления субсидий на эти цели. Теперь аграрии смогут активнее участвовать в программах "Росагролизинга", в том числе для перерабатывающих предприятий, не имевших ранее таких преимуществ.

"Рассчитываем, что эти меры будут востребованы не только агропромышленным комплексом, но и производителями сельскохозяйственной техники, машин и оборудования", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Правительство продолжит предпринимать шаги для успешного развития отраслей и обеспечения продовольственной безопасности страны, чтобы у граждан был широкий выбор качественных продуктов питания.