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Тюменские нефтепроводчики помогли верхотурской школе с ремонтом

Общество, 13:20 22 августа 2023

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы оказало финансовую помощь основной общеобразовательной школе № 2 г. Верхотурья (Свердловская область).

Предприятие направило один миллион рублей на ремонт помещений здания образовательного учреждения. На выделенные средства к началу учебного года был проведен ремонт школьного фойе, а также обустроены спортивные раздевалки для учащихся. В Верхотурской школе обучаются дети сотрудников нефтеперекачивающей станции "Сосновка" Урайского управления магистральных нефтепроводов.

"В сентябре этого года наша школа празднует юбилей – ей исполняется 60 лет. Хорошим подарком для коллектива и школьников стало отремонтированное фойе, а также комфортные раздевалки, которых изначально в проекте здания школы не было. Ремонт, проведенный при поддержке нефтепроводчиков, решил сразу две задачи – эстетическую и практическую. Благодарим "Транснефть – Сибирь" за поддержку и помощь", – отметила директор основной общеобразовательной школы № 2 г. Верхотурья Евгения Субботина.

АО "Транснефть – Сибирь" оказывает финансовую помощь образовательным учреждениям на регулярной основе, в том числе средства выделяются на ремонты зданий, оснащение учебных кабинетов демонстрационным и интерактивным оборудованием, специализированной мебелью. В этом году на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений предприятие направило свыше 4 млн рублей.

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# АО «Транснефть – Сибирь» , ремонт школ

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