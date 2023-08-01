Комфортабельный электропоезд запустят между Тюменью и Ишимом

| Фото: Свердловское отделение РЖД | Фото: Свердловское отделение РЖД

Новый комфортабельный российский электропоезд будет курсировать на маршруте Тюмень – Ишим. Как сообщает Свердловское отделение РЖД, поезда серии ЭП2ДМ были представлены на международном салоне "PRO//Движение. Экспо" в Санкт-Петербурге.

ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении после технического обслуживания и первоначальной обкатки с сентября начнет курсировать между Тюменью и Ишимом.

До конца года на СвЖД поступит еще пять ЭП2ДМ на замену поездов предыдущих серий на действующих пригородных маршрутах в Тюменской области.

Электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов.

Подвижной состав приспособлен для выхода как на высокие, так и на низкие платформы, вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

Также была усовершенствована конструкция и эргономика пассажирских диванов, изменена форма сиденья и спинки для более комфортной поездки, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство. В каждое кресло встроены USB-розетки.

В электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок.