Новый электропоезд начнет курсировать на тюменской железной дороге

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Пригородный электропоезд ЭП2ДМ сделан в России с применением современных технологий. В тюменский регион будет поставлено несколько составов.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях после экскурсии по поезду, которую ему организовал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

"В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сиденья, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Предусмотрены зарядки для гаджетов. Выделены места для инвалидов на колясках. В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курcировать на пригородных маршрутах", - рассказал Моор.