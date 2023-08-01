  • 21 августа 202321.08.2023понедельник
  • USD93,4047
    EUR101,4802
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер южный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Новый электропоезд начнет курсировать на тюменской железной дороге

Экономика, 10:24 21 августа 2023

скриншот видео

Пригородный электропоезд ЭП2ДМ сделан в России с применением современных технологий. В тюменский регион будет поставлено несколько составов.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях после экскурсии по поезду, которую ему организовал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

"В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сиденья, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Предусмотрены зарядки для гаджетов. Выделены места для инвалидов на колясках. В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курcировать на пригородных маршрутах", - рассказал Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , пригородные поезда , СвЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 21.08.2023Новый электропоезд начнет курсировать на тюменской железной дороге
10:55 20.08.2023Из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют регулярные рейсы 19 авиакомпаний
10:36 20.08.2023Восемь территорий для развития туриндустрии определили в Тюменской области
12:19 19.08.2023Тюменские строители выполнили монтаж пролетных строений на мосту через реку Чакча