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Девять медалей выиграли студенты ТюмГУ на Международном фестивале университетского спорта

Спорт, 17:21 29 августа 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали выиграли студенты Тюменского госуниверситета на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. За награды в 14 видах спорта боролись 3 тыс. 400 спортсменов из 36 стран мира.

Золотую и серебряную медали в плавании завоевала Елизавета Клеванович. В этом же виде отличились Егор Юрченко — две серебряные медали, Ангелина Шелест — серебро, Данил Жуков — бронза.

В боксе золотую медаль выиграл Эмин Хатаев. Также серебро у дзюдоистки Любови Тимофейчевой, бронза у дзюдоиста Шамсутдина Умаева, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# спортсмены , ТюмГУ

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