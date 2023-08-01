Девять медалей выиграли студенты ТюмГУ на Международном фестивале университетского спорта

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали выиграли студенты Тюменского госуниверситета на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. За награды в 14 видах спорта боролись 3 тыс. 400 спортсменов из 36 стран мира.

Золотую и серебряную медали в плавании завоевала Елизавета Клеванович. В этом же виде отличились Егор Юрченко — две серебряные медали, Ангелина Шелест — серебро, Данил Жуков — бронза.

В боксе золотую медаль выиграл Эмин Хатаев. Также серебро у дзюдоистки Любови Тимофейчевой, бронза у дзюдоиста Шамсутдина Умаева, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.