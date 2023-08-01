Пассажиров нижних полок обязали уступать места пассажирам верхних для завтрака, обеда и ужина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место пассажирам верхних, чтобы они могли поесть с 1 сентября. Об этом говорится в приказе Минтранса России, передает Ассоциация туроператоров России.

В соответствии с пунктом 93 этого документа, "по требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для этого: 7 до 10 часов, с 19 до 21 часа (не более 30 минут), с 12 до 15 часов (не более 1 часа).

Таким образом, теперь у пассажиров поездов есть четкая регламентация их прав и обязанностей в купе и плацкарте.