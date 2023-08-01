Участникам СВО из Тобольска вручили удостоверения ветеранов боевых действий

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Удостоверения ветеранов боевых действий тоболякам, принимавших участие в специальной военной операции, вручил глава города Максим Афанасьев.

"Уверен, что ваш опыт не останется невостребованным, вы будете принимать участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, оберегать честь нашей армии от дурных толкований действительности", - отметил Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Также глава Тобольска поблагодарил городской филиал фонда "Защитники Отечества" в лице его председателя Владимира Габруся за работу по поддержке военнослужащих и напомнил, что фонд создан для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и их семей.