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Участникам СВО из Тобольска вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Общество, 16:28 30 августа 2023

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Удостоверения ветеранов боевых действий тоболякам, принимавших участие в специальной военной операции, вручил глава города Максим Афанасьев.

"Уверен, что ваш опыт не останется невостребованным, вы будете принимать участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, оберегать честь нашей армии от дурных толкований действительности", - отметил Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Также глава Тобольска поблагодарил городской филиал фонда "Защитники Отечества" в лице его председателя Владимира Габруся за работу по поддержке военнослужащих и напомнил, что фонд создан для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и их семей.

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# Максим Афанасьев , СВО , Тобольск

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