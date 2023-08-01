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180 музыкантов поучаствовали в муниципальном этапе тюменского фестиваля "ГАРМОНиЯ"

Общество, 15:54 30 августа 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

180 музыкантов, из них 39 – впервые, поучаствовали в муниципальном этапе II Областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". Самым представительным на конкурсе вновь стал Тюменский район – 30 участников, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Зональные этапы пройдут 16, 23, 30 сентября и 7 октября в Ишиме, Тобольске, Омутинском и Тюменском районах. Победители выступят в ДК "Нефтяник" 14 октября в рамках областного отбора.

Фестиваль дополняют концерты. Два из них с участием Павла Уханова, группы "GармоньDrive" и ансамбля "Пташица" уже посетили более 5,5 тысяч человек.

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# конкурсы , музыканты

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