180 музыкантов поучаствовали в муниципальном этапе тюменского фестиваля "ГАРМОНиЯ"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

180 музыкантов, из них 39 – впервые, поучаствовали в муниципальном этапе II Областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". Самым представительным на конкурсе вновь стал Тюменский район – 30 участников, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Зональные этапы пройдут 16, 23, 30 сентября и 7 октября в Ишиме, Тобольске, Омутинском и Тюменском районах. Победители выступят в ДК "Нефтяник" 14 октября в рамках областного отбора.

Фестиваль дополняют концерты. Два из них с участием Павла Уханова, группы "GармоньDrive" и ансамбля "Пташица" уже посетили более 5,5 тысяч человек.