В Тюменском районе в аварии двух большегрузов погиб водитель одного из них
Происшествия, 18:14 30 августа 2023
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
На месте аварии погиб водитель одного из двух большегрузов, которые столкнулись при движении на подъезде к с. Муллаши Тюменского района 30 августа. Водитель второго – получил травмы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов.
На данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.
Обстоятельства происшествия выясняются.