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В Тюменском районе в аварии двух большегрузов погиб водитель одного из них

Происшествия, 18:14 30 августа 2023

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

На месте аварии погиб водитель одного из двух большегрузов, которые столкнулись при движении на подъезде к с. Муллаши Тюменского района 30 августа. Водитель второго – получил травмы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов.

На данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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