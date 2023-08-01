В Тюменском районе в аварии двух большегрузов погиб водитель одного из них

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

На месте аварии погиб водитель одного из двух большегрузов, которые столкнулись при движении на подъезде к с. Муллаши Тюменского района 30 августа. Водитель второго – получил травмы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов.

На данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

Обстоятельства происшествия выясняются.