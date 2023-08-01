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В Тюменской области проверили на пожбезопасность 1062 избирательных участка

Общество, 17:45 31 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 62 объекта проверили сотрудники государственного пожарного надзора на избирательных участках Тюменской области. Особое внимание они уделили наличию и исправности первичных средств пожаротушения, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Также проверили работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, источников водоснабжения. Проконтролировали состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Нарушений по итогам проверок не выявлено, уточнили в ведомстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , избирательные участки

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