В Тюменской области проверили на пожбезопасность 1062 избирательных участка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 62 объекта проверили сотрудники государственного пожарного надзора на избирательных участках Тюменской области. Особое внимание они уделили наличию и исправности первичных средств пожаротушения, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Также проверили работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, источников водоснабжения. Проконтролировали состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Нарушений по итогам проверок не выявлено, уточнили в ведомстве.