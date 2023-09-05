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60 км дорог сдадут в Тюмени до ноября

Экономика, 14:14 05 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 60 км дорог планируют сделать в Тюмени до ноября. Среди ключевых объектов, которые будут введены в этом году, – улицы Фармана Салманова, Тимофея Кармацкого, Константина Посьета, Николая Никитина (от ул. К. Посьета до ул. Монтажников) и Газовиков.

об этом написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук после заседания коллегии, где была рассмотрена программа дорожной деятельности.

"Хорошие темпы строительства у транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте – Дружбы, в активной фазе строительство дороги в районе улиц Пожарных и Спасателей, это ЖК "Айвазовский", продолжается капитальный ремонт улицы Ленина. На объездной дороге в микрорайоне Мелиораторов уже идет обустройство тротуаров, и к концу строительного сезона она будет открыта", - отметил он.

Более 32 км приведены в порядок методом фрезерования, что соответствует целям национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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Также на коллегии рассмотрели организацию работы по замене элементов благоустройства на дворовых территориях, где ранее были демонтированы МАФы, находившиеся в муниципальной собственности. За два года проведена замена оборудования на 60 детских площадках. "Программа по обновлению игровых комплексов будет продолжена, в том числе в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий", - подчеркнул Руслан Кухарук.

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# дороги , ремонт дорог , Руслан Кухарук , улицы

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