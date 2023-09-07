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Больницы, детсады и школы в Тюменском районе подключили к отоплению

Общество, 12:36 07 сентября 2023

из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района

Стационарные медицинские учреждения, а также детские сады и школы Тюменского района подключили к отоплению по заявкам руководителей.

Запуск тепла в многоквартирных домах и у других потребителей начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток не превысит +8 градусов. Это условие действующего законодательства, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства завершили подготовку к предстоящему отопительному периоду. До 15 сентября муниципальная комиссия продолжит выдавать потребителям тепловой энергии паспорта готовности.

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# отопительный сезон , отопление , Тюменский район

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