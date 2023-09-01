Тюменцы могут анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию могут пройти жители Тюмени в мобильной лаборатории. Она будет работать в разных локациях областного центра в сентябре, сообщает Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Анонимное и бесплатное обследование можно пройти 13 сентября у ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, а 15 сентября – в микрорайоне Парфеново (ул. Тимуровцев, 59в) с 9 до 12 часов.

20 сентября мобильная лаборатория будет работать возле ТРЦ "Фаворит" (ул. Гнаровской, 12), 25 сентября – у ТЦ "Галактика" (ул. Казачьи луга, 2), 27 сентября – возле ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а), а 29 сентября на ул. Олимпийской, 10/1. Время работы – с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

"В мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех", - отмечают организаторы.

Также специалисты ответят на интересующие вопросы, связанные с этим заболеванием.