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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Председатель облизбиркома проголосовал на своем участке в Тюмени

Общество, 19:33 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин проголосовал на участке по месту жительства в Тюмени.

"Приятно видеть, что даже в дождливую тюменскую погоду люди продолжают приходить, чтобы отдать свой голос за одного из представленных кандидатов или за одну из политических партий - заметил даже тех, кто идет на избирательный участок целыми семьями! Идут и молодые люди, и земляки старшего возраста, идут с желанием", - подчеркнул Игорь Халин в своем Тг-канале.

из ТГ-канала председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина | Фото: из ТГ-канала председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина

Он поблагодарил жителей региона за активность и отметил, что завтрашний день Тюменской области зависит от решения каждого.

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# единый день голосования , Игорь Халин

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