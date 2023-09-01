Председатель облизбиркома проголосовал на своем участке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин проголосовал на участке по месту жительства в Тюмени.

"Приятно видеть, что даже в дождливую тюменскую погоду люди продолжают приходить, чтобы отдать свой голос за одного из представленных кандидатов или за одну из политических партий - заметил даже тех, кто идет на избирательный участок целыми семьями! Идут и молодые люди, и земляки старшего возраста, идут с желанием", - подчеркнул Игорь Халин в своем Тг-канале.

| Фото: из ТГ-канала председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина | Фото: из ТГ-канала председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина

Он поблагодарил жителей региона за активность и отметил, что завтрашний день Тюменской области зависит от решения каждого.