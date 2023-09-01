В реестры такси Тюменской области поступило 211 заявлений за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

211 заявлений поступило на включение в региональный реестр такси Тюменской области с начала сентября. 15 из них – от перевозчиков и два - от агрегаторов, сообщает Главное управление строительства региона.

"Мы ежедневно обрабатываем десятки заявлений и вносим данные. Работа напряжённая. Отмечу, что более четырех тысяч авто, которые были в действующих разрешениях, уже внесены в систему", - подчеркнул начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Через единый портал государственных услуг подано 63 % заявлений, еще 37 % люди подали лично. Специалисты уже внесли в реестр легковых такси 101 автомобиль. Данные обрабатываются в течение суток. На проверку информации о перевозчиках и агрегаторах требуется до одной недели.

Отметим, с 1 сентября по Федеральному закону № 580-ФЗ регионы обязаны вести три реестра с данными о транспорте, агрегаторах и перевозчиках, желающих получить разрешения на перевозку пассажиров.