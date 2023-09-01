Инструменты, запчасти и экипировку собрали тюменцы землякам в зоне СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Очередную партию оборудования получили от земляков тюменские бойцы в зоне проведения специальной военной операции. Жители Тюменской области собрали и отправили инструменты, запчасти и экипировку.

В своем видеоответе тюменцы выразили особую благодарность правительству региона и ветеранам-пограничникам за оказанную помощь и поддержку.

Обеспечение бойцов тюменских подразделений находится под контролем главы области. Военнослужащим регулярно доставляют дополнительное оборудование и гуманитарную помощь с малой родины.

Напомним, что поддержать военнослужащих может каждый, приняв участие в акции "100 миллионов для Победы".