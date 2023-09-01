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Тюмень получила звание самого бегающего города России

Общество, 19:24 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла первое место в конкурсе "Добавь энергии родному городу", организованном между городами-участниками программы "Пять шагов для городов". Благодаря жителям стала "самым бегающим" городом в своей категории, сообщает администрация города.

Мероприятие проходило 2 и 3 сентября. В онлайн-забеге приняли участие 11 тыс. жителей городов из программы ВЭБ.РФ "5 шагов для городов". Они преодолели дистанцию в 3 км и зафиксировали результаты в мини-приложении "Бег" ВКонтакте.

При благоустройстве городских пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюмени обязательно прорабатывается вопрос организации досуга для любителей активного отдыха. Обустраиваются удобные беговые и пешеходные трассы. Для велосипедистов выделяют специальные полосы, для ценителей направления воркаут устанавливают турники.

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