В Россию с Украины вернутся 15 мирных жителей

Общество, 12:19 16 декабря 2025

фото пресс-службы Татьяны Москальковой

Россия и Украина произведут новый обмен гражданами 16 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Накануне она провела встречу в Москве в Доме прав человека с родными и близкими тех, кто скоро вернется в РФ.

"Общая боль затронула каждый уголок нашей страны: от Астрахани до Тюмени, от Москвы до Ростова-на-Дону, - написала Татьяна Москалькова в своем Телеграмм-канале. - Пили чай, говорили по душам. Прямо отсюда вместе отправляемся в путь — к белорусско-украинской границе, навстречу утраченному времени".

Татьяна Москалькова поблагодарила Международный Комитет Красного Креста — за нейтральность, гуманизм и неизменную преданность делу воссоединения семей. "Особые слова благодарности нашим спецслужбам и белорусской стороне за то, что всеми силами приближали этот день", - подчеркнула она.

В России люди возвращаются в семь субъектов: в Москву и Московскую область, Астраханскую, Тюменскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области. Российские семьи забирают с Украины престарелых родителей, в некоторых случаях их сопровождают дети, которые ухаживали за близкими на Украине, а с началом СВО не смогли или побоялись вернуться самостоятельно.

В Тюменской области, по данным департамента соцразвития, находятся более 100 человек, которые переехали из граничащих с зоной СВО регионов России. В нашем регионе сейчас живут люди из Крыма, Белгородской и Курской областей.

