Медали чемпионата и первенства мира по гиревому спорту выиграли тюменцы

| Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

Тюменские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства мира по гиревому спорту. Соревнования прошли в городе Хива республики Узбекистан.

Воспитанник детско-юношеского центра "Старт" Вячеслав Сметанин стал серебряным призером в двоеборье гири 16 кг среди юношей в весовой категории 68 кг. Также он выиграл бронзу в дисциплине рывок.

Другой воспитанник "Старта" Максим Кед одержал несколько побед в весовой категории 78 кг среди юниоров — в дисциплине двоеборье гири 32 кг, в дисциплине толчок и рывок, а также в командной эстафете, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.