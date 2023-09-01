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Медали чемпионата и первенства мира по гиревому спорту выиграли тюменцы

Спорт, 17:01 13 сентября 2023

группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

Тюменские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства мира по гиревому спорту. Соревнования прошли в городе Хива республики Узбекистан.

Воспитанник детско-юношеского центра "Старт" Вячеслав Сметанин стал серебряным призером в двоеборье гири 16 кг среди юношей в весовой категории 68 кг. Также он выиграл бронзу в дисциплине рывок.

Другой воспитанник "Старта" Максим Кед одержал несколько побед в весовой категории 78 кг среди юниоров — в дисциплине двоеборье гири 32 кг, в дисциплине толчок и рывок, а также в командной эстафете, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

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# гиревой спорт , медали

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