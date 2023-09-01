Волейболистки "Тюмени" начнут сезон в обновленном составе

Женская команда волейбольного клуба "Тюмень" будет выступать в омолодившемся составе. Мужская команда практически полностью могла сохранить существующий состав, претерпев лишь минимальные изменения. Об этом рассказали главные тренеры команд Наталья Чумакова и Сергей Шульга на пресс-конференции в преддверии нового сезона 14 сентября.

"К сожалению, осуществить все планы не удалось, но в том, что касается мужской команды, результат даже превзошел наши надежды, - рассказал, подводя итоги минувшего сезона, директор клуба Роман Фицак. – Хотя и имелись определенные сомнения, потому что наши соперники были укомплектованы лучше. Тем не менее, команда стала выступать, показывать результат и стала чемпионом, за что ей огромное спасибо".

"Мы сохранили костяк команды, а это сегодня большая удача в современных спортивных реалиях, - подчеркнул главный тренер тюменцев Сергей Шульга. – Один человек ушел на повышение в суперлигу в Нижневартовск, это заслуженное повышение. На место диагонального мы взяли опытного человека – Никиту Швалева родом из Ижевска".

Сейчас команда готовится к выезду в Ярославль. С 22 сентября там соберутся победители всех групп, в том числе команды из Барнаула и Екатеринбурга. Команды, занявшие первое и второе места, выходят на соперников из Суперлиги.

"Сейчас мы носим статус чемпиона, поэтому и спрос с нас другой, выход один – победа в каждой игре", - добавил Сергей Шульга.

Готовится к предстоящему сезону и женская команда "Тюмени". По словам главного тренера Натальи Чумаковой, от предыдущего состава сохранились только четыре игрока, и комплектование проходило непросто, поскольку лига "А" расширилась еще на две команды.

"В основном состав омолодился. Обе связки полностью новые, капитаном команды стала Маргарита Захаренко. Либеро – местная Дарья Самойлова из молодежной команды. Игроки в центр еще пробуются, мы все еще находимся в стадии поиска". Отметим, что в лиге "А" тюменки будут самой молодой командой.

"В женском волейболе всегда дефицит игроков, девушки выходят замуж, уходят в декретный отпуск", - добавил Роман Фицак.

"Предварительный тур мы сыграли не так убедительно, как наши мужчины, но мы и рассматривали его как предварительный – посмотреть состав, пробовали всех. Поэтому двигаемся дальше и готовимся к домашнему туру, который начнется 19 сентября, ждем Сахалин и Муром", - рассказала тренер.

Директор клуба признает, что верит в женскую команду, но рассчитывает, что они попадут хотя бы в восьмерку.

В новом сезоне Роман Фицак пожелал всем игрокам спортивного фарта и игр без травм: "А если мяч зависнет на сетке – пусть он всегда падает на сторону противника".

Николай Ступников