Молодой житель Тюменской области угнал у дяди "десятку"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне отечественного автомобиля задержали сотрудники полиции в Ишиме. 18-летний местный житель поехал кататься на "десятке" своего дяди, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился житель с. Казанское. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль. Вскоре соответствующую описанию машину заметили автоинспекторы.

Полицейские задержали находившегося за рулем 18-летнего водителя. На допросе он пояснил, что владельцем авто является его дядя.

В день преступления молодой человек решил покататься, подобал ключь к водительской двери и замыканием проводов замка зажигания, совершил угон.

Возбуждено уголовное дело статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.