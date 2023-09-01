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Молодой житель Тюменской области угнал у дяди "десятку"

Происшествия, 17:10 18 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне отечественного автомобиля задержали сотрудники полиции в Ишиме. 18-летний местный житель поехал кататься на "десятке" своего дяди, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился житель с. Казанское. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль. Вскоре соответствующую описанию машину заметили автоинспекторы.

Полицейские задержали находившегося за рулем 18-летнего водителя. На допросе он пояснил, что владельцем авто является его дядя.

В день преступления молодой человек решил покататься, подобал ключь к водительской двери и замыканием проводов замка зажигания, совершил угон.

Возбуждено уголовное дело статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

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# уголовное дело , угон

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