4,4 трлн рублей заложены на пособия семьям с детьми проектом бюджета РФ на 2024-2026 годы

| Фото: Telegram-канал правительства РФ | Фото: Telegram-канал правительства РФ

Около 4,4 трлн рублей заложены на единые пособия семьям с детьми проектом бюджета РФ на 2024-2026 годы. Более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения. Еще 1,6 трлн рублей предусмотрены на выплату материнского капитала. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года, документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября, передают РИА Новости.

Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, давление на российскую экономику сохраняется.

Так, на 2024 год прогнозируются доходы на уровне 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Расходы — 36,6 трлн, 34,4 трлн, 35,6 трлн, соответственно.

В качестве приоритетных направлений указаны укрепление обороноспособности, интеграция новых регионов, соцподдержка наиболее уязвимых категорий россиян, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

На новые места в школах в 2024-2026 годах предусмотрено 111 млрд рублей.

В свою очередь, на задачи поддержки промышленности гражданского назначения выделены более 947 млрд рублей, малого и среднего бизнеса — 67 млрд.

По словам Мишустина, ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят поступления от экспорта углеводородов.

Премьер также отметил, что дефицит казны в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.