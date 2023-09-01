Шесть представителей УФО вышли в финал конкурса "Учитель года России - 2023"

| Фото: группа "Учитель года России" во ВКонтакте | Фото: группа "Учитель года России" во ВКонтакте

Шесть представителей Уральского федерального округа вышли в финал конкурса "Учитель года России - 2023", который стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

В финале - 90 учителей из всех субъектов страны, а также победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России - 2023". Конкурсантам предстоит пройти два тура. По их итогам определят призеров и победителя конкурса.

Церемония награждения по традиции состоится 5 октября, в День Учителя, в Государственном Кремлевском дворце.

"За три десятка лет конкурс не только вырос и открыл нам множество ярких имен в отечественной педагогике. Появились новые профессиональные состязания, которые также будут представлены в рамках Большой учительской недели. Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Хочется искренне пожелать всем финалистам – новых открытий и профессиональных побед! Мы в вас верим!", - обратился к участникам конкурса полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Группа "Учитель года России" во ВКонтакте