Тюменский ХК "Рубин" открывает серию домашних матчей

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Серия домашних матчей ХК "Рубин" стартует в Тюмени с 30 сентября. В этот день тюменские игроки сыграют с ХК "Тамбов", сообщает пресс-служба тюменской хоккейной команды.

2 октября тюменцы проведут на домашнем поле матч с "Кристаллом", а через два дня состоится поединок с "Бураном". Серия завершится 6 октября игрой с "Ростовом".

Билеты можно приобрести по ссылке и в точках продажи оператора.

Возрастное ограничение: 12+.