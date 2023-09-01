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Тюменский ХК "Рубин" открывает серию домашних матчей

Спорт, 17:12 25 сентября 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Серия домашних матчей ХК "Рубин" стартует в Тюмени с 30 сентября. В этот день тюменские игроки сыграют с ХК "Тамбов", сообщает пресс-служба тюменской хоккейной команды.

2 октября тюменцы проведут на домашнем поле матч с "Кристаллом", а через два дня состоится поединок с "Бураном". Серия завершится 6 октября игрой с "Ростовом".

Билеты можно приобрести по ссылке и в точках продажи оператора.

Возрастное ограничение: 12+.

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# домашние матчи , ХК Рубин

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