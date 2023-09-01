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В Тюменской области 649 многодетных мам вышли на досрочную пенсию в 2023 году

Экономика, 18:05 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

649 многодетных мам вышли на досрочную пенсию в Тюменской области в 2023 году. Из них 479 воспитали трех детей, 92 – четверых, 78 – пятерых и более, сообщает региональное управление Социального фонда России.

В ведомстве уточнили, что право на досрочную пенсию имеют мамы как родных, так и усыновленных детей. А возраст определяется исходя из количества детей. Если три ребенка, то в 57 лет, а пять и более – в 50.

Кроме того, для досрочного выхода на пенсию в 2023 году женщинам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить 25,8 пенсионных коэффициента. Мать не должна быть лишена родительских прав ни на одного своего ребенка и без факта отмены усыновления.

Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно через портал Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Тюменской области, МФЦ.

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# досрочная пенсия , многодетная мать

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