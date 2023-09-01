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Лучших гиревиков и армрестлеров определят в Тюменской области

Спорт, 09:17 29 сентября 2023

Федерация армрестлинга Тюменской области | Фото: Федерация армрестлинга Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту и армрестлингу пройдет в п. Богандинский Тюменского района 30 сентября и 1 октября. Соревнования начнутся в 10 часов в спортивной школе №2 (ул. Ломоносова, 2б), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в состязаниях примут порядка 200 мужчин и женщин, юношей и девушек старше 15 лет, юниоров и юниорок в возрасте 19-22 лет. Они приедут из Армизонского, Тюменского, Вагайского, Заводоуковского, Омутинского, Ялуторовского и других районов.

В турнирах гиревики и армрестлеры смогут повысить разные спортивные разряды, а также выполнить нормативы для получения звания кандидата в мастера спорта. Победители и призеры войдут в состав сборной команды Тюменской области.

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# армрестлинг , гиревой спорт

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