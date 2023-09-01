Тюменцы выполнят нормы ГТО и пробегут 5 км в экопарке Затюменский

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Массовый старт на 5 км, активные зоны, где можно будет выполнить нормативы ГТО, спортивная лотерея и фотозоны ждут жителей Тюмени на мероприятии, приуроченном ко Всероссийскому дню бега. Спортивный праздник пройдет 30 сентября в экопарке Затюменский, начало в 8 часов 30 минут, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Также в рамках Дня ходьбы состоится вручение наград Олимпийского комитета России. Почетными гостями и участниками мероприятия станут спортсмены, добившиеся больших высот. В их числе заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, серебряный призер олимпийских игр Владимир Чебоксаров, заслуженный мастер спорта по биатлону, серебряный призер олимпийских игр Ольга Мельник, заслуженный мастер спорта России по биатлону, победитель и призер Олимпийских игр Галина Куклева и другие. Присоединиться к празднованию Дня ходьбы смогут все желающие.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы, пройдут и в районах Тюменской области. 30 сентября в Аромашевском районе состоится массовая прогулка и мастер-класс по спортивной и северной ходьбе. В Ялуторовском районе для спортсменов 55 лет и старше пройдет старт по скандинавской ходьбе на дистанцию 500 метров. В Тобольске и Ялуторовске организуют спортивные праздники.

3 октября жители Викуловского района смогут принять участие в акции "Шагаем вместе!" на базе спортивной школы "Спринт". 7 октября в Абатском районе состоится районный день здоровья, а в Юргинском – пройдут соревнования по спортивной ходьбе "Шире шаг" и состязания по скандинавской ходьбе "Километр здоровья". 14 октября в Нижнетавдинском районе Всероссийский день ходьбы отметят оздоровительной зарядкой и скандинавской ходьбой.