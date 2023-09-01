Александр Моор: тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Год назад Россия воссоединилась с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам. Потому что наша сила - в единстве.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Ранее закон об установлении этой даты подписал президент России Владимир Путин.

"Год назад наша страна откликнулась на просьбу жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По результатам проведённых референдумов они вошли в состав России. Сегодня участники специальной военной операции, среди которых и наши земляки, спасают жителей этих территорий от геноцида, громят украинских неонацистов. Нет сомнений, наши герои выполнят эту тяжёлую ратную работу. А после победы все вместе мы поможем жителям этой многострадальной земли наладить мирную жизнь. Уже сейчас огромная армия добровольцев - строители, медики, специалисты других отраслей занимаются этим благородным делом", - отметил Александр Моор.

Глава региона напомнил, что более года назад между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики подписано соглашение о сотрудничестве. В 2022 году восстановлены 10 объектов инфраструктуры на подшефной территории, в 2023 году – работы ведутся еще на 15. "Не оставляем без внимания выбравших Тюменскую область для постоянного места жительства людей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, всем им оказывается всесторонняя помощь", - сказал губернатор.