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Тюменские школьники организовали мастер-класс для подопечных центра "Родник"

Общество, 18:52 30 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивный мастер-класс для детей с инвалидностью и их родителей провели в Реабилитационном центре "Родник" активисты "Движения Первых". Это был ответный визит ребят в реабилитационный центр. Ранее подопечные "Родника" также приезжали в региональный штаб РДДМ, где встречались с иппотерапевтом Верой Шашуро.

Как отметили в пресс-службе учреждения, в 2023 году на базе Реабилитационного центра "Родник" открылось первичное отделение "Движения Первых". У детей с инвалидностью появились дополнительные возможности проявить себя, новые знакомства и ресурсы для реализации задумок.

"Мы работаем с детьми, которые проходят реабилитацию в "Роднике". Знакомим их с движением, помогаем с регистрацией, проводим мозговые штурмы и стратсессии. Наша задача — активизировать ребят, чтобы они захотели двигаться дальше", — рассказала куратор первичного отделения в "Роднике", социальный педагог Елизавета Богомолова.

В планах у Тюменского штаба РДДМ повторный визит в центр уже с творческими мастер-классами.

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# Движение первых , центр Родник

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