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Тюменцы могут в упрощенном порядке оформить право на землю под гаражом с 1 октября

Общество, 16:32 01 октября 2023

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Тюменцы могут в упрощенном порядке оформить право на землю под гаражом с 1 октября. По инициативе депутатов Тюменской областной думы, упрощена процедура образования земельного участка с несколькими арендаторами, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Такой случай называется арендой со множественностью лиц на стороне арендатора. С этого года, при обращении жителей с заявлением о предварительном согласовании такого земельного участка письменное согласие всех арендаторов не требуется. Это экономит время владельца гаража.

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# гаражная амнистия

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