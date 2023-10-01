Тюменцы могут в упрощенном порядке оформить право на землю под гаражом с 1 октября

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Тюменцы могут в упрощенном порядке оформить право на землю под гаражом с 1 октября. По инициативе депутатов Тюменской областной думы, упрощена процедура образования земельного участка с несколькими арендаторами, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Такой случай называется арендой со множественностью лиц на стороне арендатора. С этого года, при обращении жителей с заявлением о предварительном согласовании такого земельного участка письменное согласие всех арендаторов не требуется. Это экономит время владельца гаража.