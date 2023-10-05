В Госавтоинспекции назвали самый аварийный перекресток Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Самым аварийным перекрестом областного центра стало пересечение улиц Тобольский тракт и Ушакова. В 2023 году здесь произошло шесть ДТП, в них ранены 12 человек. В пяти случаях водители нарушили очередность проезда, в одном случае причиной аварии стал проезд на красный сигнал светофора. В августе на этом перекрестке был запрещен левый поворот с Тобольского тракта, а также установлены шумовые полосы для снижения скорости.

В Госавтоинспекции Тюменской области проанализировали ДТП и выделили самые опасные места, где произошло больше всего аварий с пострадавшими.

Пять ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков, в них ранены 10 человек. В четырех случаях водители нарушили очередность проезда перекрестка, в одном – правила перестроения. На этом перекрестке запланирована установка камер фотовидеофиксации нарушений.

Пять аварий зафиксировано на перекрестке улиц Мориса Тореза, Малыгина и Герцена, в них ранены шесть человек. Причиной двух ДТП стало нарушение очередности проезда перекрестков, в двух случаях водители не пропустили пешеходов, одно ДТП произошло из-за проезда на красный сигнал светофора.

Пять ДТП произошло на перекрестке улиц Тобольский тракт и Дальней, в них погиб один человек, четверо были ранены. На этом перекрестке сбиты два пешехода, произошло два столкновения из-за нарушения очередности проезда и правил перестроения.

Пять ДТП произошло на развязке улиц Мельникайте и 50 лет Октября, в них ранены пять человек, в том числе один пешеход. Все ДТП произошли из-за различных нарушений ПДД.