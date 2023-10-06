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Выручка IT-компаний Тюменской области увеличилась до 21,3 млрд рублей

Экономика, 13:09 06 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21,3 млрд рублей составил объем выполненных работ и оказанных услуг IT-компаниями Тюменской области за 2022 год. Это на 11 % больше, чем годом ранее. Такие данные приводит региональный департамент экономики.

Также в организациях на 22 % увеличилось число сотрудников, которые развивают информационные и коммуникационные технологии. Большинство из них – 31 % заняты в области информации и связи, еще 15 % - в обрабатывающих производствах.

О возрастающем интересе организаций к цифровизации свидетельствует и рост на 79 % затрат на обучение сотрудников, связанный с внедрением и использованием новых программных систем и комплексов.

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# цифровизация

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