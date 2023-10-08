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Тюменские врачи спасли жителя Уватского района с поражением коронарного сосуда

Общество, 14:18 08 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жизнь жителю Уватского района спасли врачи двух больниц, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Мужчина обратился к терапевту в областную больницу № 20 с жалобами на боль в груди. Для уточнения диагноза ему назначили дополнительные обследования.

Пациент состоял на учете по артериальному давлению, но не посещал диспансерные осмотры более трех лет. Уватские врачи приняли решение госпитализировать пациента в областную больницу № 3.

Там мужчине выполнили малоинвазивное исследование сосудов сердца. Во время обследования было выявлено гемодинамическое значимое поражение коронарного сосуда, поставлен стент и восстановлено кровообращение

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