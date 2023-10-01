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Новое отделение на 50 коек открылось в тюменском психиатрическом стационаре

Общество, 12:58 10 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое отделение открылось в круглосуточном психиатрическом стационаре Областной клинической психиатрической больницы в Тюмени. Специализированную медицинскую помощь здесь получают пациенты старше 18 лет. Отделение рассчитано на 50 коек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам и. о. заведующего отделением ОКПБ Марины Ильинской, отделение открыто для предупреждения неблагоприятного течения психического расстройства и улучшение долгосрочного прогноза. А также для восстановления, сохранения коммуникативных навыков и социализации пациента.

Отметим, показаниями для госпитализации пациентов в отделение являются впервые возникшие психотические состояния, первые приступы болезни.

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# психиатрический диспансер

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