Более 185 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур заготовили тюменские аграрии

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Тюменские аграрии засыпали уже более 185 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Это 96 % от потребности, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

"Подготовка семян является неотъемлемым агротехническим приемом возделывания сельскохозяйственных культур. Эта работа способствует получению высоких и стабильных урожаев, а также получению качественной продукции", - отмечено в сообщении.

Передовиками по заготовке семенного материала к посевной кампании 2024 года являются сельхозтоваропроизводители Абатского, Голышмановского, Сладковского, Уватского, Юргинского и Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа.

Около 20 тыс. тонн семян тюменские производители готовы дополнительно поставить за пределы региона. Заготовку семян для реализации за пределы области и в порядке сортосмены и сортообновления внутри региона ведут семеноводческие предприятия.