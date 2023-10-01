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Более 185 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур заготовили тюменские аграрии

Экономика, 14:04 10 октября 2023

Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Тюменские аграрии засыпали уже более 185 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Это 96 % от потребности, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

"Подготовка семян является неотъемлемым агротехническим приемом возделывания сельскохозяйственных культур. Эта работа способствует получению высоких и стабильных урожаев, а также получению качественной продукции", - отмечено в сообщении.

Передовиками по заготовке семенного материала к посевной кампании 2024 года являются сельхозтоваропроизводители Абатского, Голышмановского, Сладковского, Уватского, Юргинского и Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа.

Около 20 тыс. тонн семян тюменские производители готовы дополнительно поставить за пределы региона. Заготовку семян для реализации за пределы области и в порядке сортосмены и сортообновления внутри региона ведут семеноводческие предприятия.

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# АПК , семена

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