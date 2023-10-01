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В Тюменской области провели первую сделку по электронной доверенности

Экономика, 15:23 12 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую сделку купли-продажи недвижимости провели по машиночитаемой доверенности в Тюменской области. Документ в XML-формате сотруднику выдала компания, сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

"Применение машиночитаемых доверенностей повысит гарантии прав владельцев недвижимости – юридических лиц и позволит снизить риски при совершении сделок. Это достигается за счет автоматизации проверки действительности доверенности и полномочий представителя", - приводит слова заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой региональное управление.

Для представления документов в Росреестр доверенность должна быть нотариально удостоверена. Подробнее здесь.

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