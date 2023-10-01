В Тюмени врачи спасли подростка с тяжёлым вирусным энцефалитом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подростка с клещевым вирусным энцефалитом спасли врачи Областной инфекционной клинической больницы в Тюмени. В реанимационное отделение юноша поступил без сознания, у него практически парализовало конечности, сообщает медучреждение.

Врачи диагностировали менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита, которую осложняли отёк мозга и двусторонняя пневмония. Чтобы спасти пациента, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пояснил заведующий реанимационным отделением Михаил Редозубов.

Две недели продолжалась борьба за жизнь юноши. Он находился под постоянным контролем. В результате состояние удалось стабилизировать, парень самостоятельно задышал. Лечение в инфекционной больнице завершилось успехом и настоящее время он проходит реабилитацию.