В Уватском районе построили 6,7 тысяч квадратов жилья в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

6,7 тыс. кв. м жилья сдали в Уватском районе с января по сентябрь 2023 года. Часть из него задействована в программе расселения из аварийного жилья. В ноябре ключи от квартир в новом трехэтажном доме получат 13 семей с. Демьянка, сообщает администрация района.

Важной составляющей стройки остаются инженерные сети, которые постоянно обновляются в населенных пунктах муниципального образования. Сейчас на левобережье Увата.

"Дело в том, что часть старых водопроводных сетей была проложена на недостаточной глубине. Это приводило к периодическим их промерзаниям. Сейчас методом прокола их углубляем. Кроме того, подрядчиками заменены все фильтры на водоочистной станции", - уточнил руководитель.