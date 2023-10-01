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Новый трубопровод проложат под Иртышом в Тобольске

Общество, 15:32 23 октября 2023

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Более километра сетей напорной канализации на правом и более 500 м на левом берегах Иртыша выполнили специалисты СУЭНКО.

В настоящее время ведется строительство внутриплощадочных сетей на сливной станции, железобетонных конструкций и подъездной дороги. Прокладывать новые сети под рекой Иртыш будут современным методом - горизонтально-направленным бурением.

Инженерам предстоит совершить идеальный по траектории прокол на глубину не менее двух метров и построить две 900-метровые нитки: основную и резервную.

Для повышения пропускной способности и многолетней надежности коллектора специалисты используют трехслойный полиэтиленовый трубопровод. Работы по прокладке сетей согласованы с "Обь-Иртышводпуть" и не помешают судоходству на реке.

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# Иртыш , канализация , СУЭНКО

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