В Тюменской области выявили 11 нарушений правил охоты за неделю
Происшествия, 18:18 23 октября 2023
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
11 нарушений правил охоты выявили в Тюменской области с 16 по 22 октября. Также охотинспекторы обнаружили убитую браконьерами самку кабана в заказнике Ишимского района, сообщает региональный Госохотдепартамент.
В шее погибшего животного найдена пуля калибра 7,62 мм. По факту ведется доследственная проверка.
Также сразу в четырех района области жители вышли на охоту без документов: охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение оружия, добычу охотресурсов.
А в заказнике регионального значения "Дубынский" Казанского района зафиксировано нарушение режима особо охраняемой природной территории. По заказнику проехал транспорт.