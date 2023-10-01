  • 23 октября 202323.10.2023понедельник
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области выявили 11 нарушений правил охоты за неделю

Происшествия, 18:18 23 октября 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

11 нарушений правил охоты выявили в Тюменской области с 16 по 22 октября. Также охотинспекторы обнаружили убитую браконьерами самку кабана в заказнике Ишимского района, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В шее погибшего животного найдена пуля калибра 7,62 мм. По факту ведется доследственная проверка.

Также сразу в четырех района области жители вышли на охоту без документов: охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение оружия, добычу охотресурсов.

А в заказнике регионального значения "Дубынский" Казанского района зафиксировано нарушение режима особо охраняемой природной территории. По заказнику проехал транспорт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# браконьеры , Госохотдепартамент

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 23.10.2023В Тюменской области выявили 11 нарушений правил охоты за неделю
17:45 23.10.2023За антиконкурентное соглашение тюменская компания заплатит 10 млн рублей
17:23 23.10.2023За побои жителя Ялуторовского района отправили в колонию
14:15 23.10.2023350 тыс. рублей компенсации выплатит магазин за травму тюменки