В Тюменской области выявили 11 нарушений правил охоты за неделю

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

11 нарушений правил охоты выявили в Тюменской области с 16 по 22 октября. Также охотинспекторы обнаружили убитую браконьерами самку кабана в заказнике Ишимского района, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В шее погибшего животного найдена пуля калибра 7,62 мм. По факту ведется доследственная проверка.

Также сразу в четырех района области жители вышли на охоту без документов: охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение оружия, добычу охотресурсов.

А в заказнике регионального значения "Дубынский" Казанского района зафиксировано нарушение режима особо охраняемой природной территории. По заказнику проехал транспорт.