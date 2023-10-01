  • 28 октября 202328.10.2023суббота
  • USD93,2174
    EUR98,3504
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Молодой тюменец помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Происшествия, 15:12 28 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени, подозреваемого в мошенничестве, задержали полицейские. По версии следствия, тюменец выполнял функции курьера и забирал деньги у пожилых горожан, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает УМВД по Тюменской области.

Установлено, что в октябре молодой человек нашел в одном из мессенджеров предложение о работе курьером. Связавшись с авторами, он узнал, что ему предстоит ездить по указанным адресам и забирать крупные суммы денег, оставляя себе определенный процент.

Пожилым людям по телефону сообщали, что их близкому требуется финансовая помощь, чтоб предотвратить в отношении него уголовное преследование за совершенное ДТП.

Выполнять заказы молодого человека отправляли в различные города Тюменской области. Работодатели оплачивали курьеру проживание, а также дорогу на маршрутном такси.

Полицейские установили его причастность к четырем эпизодам преступной деятельности, потерпевшие отдали в руки курьера 570 тыс. рублей и 500 евро.

Возбуждены уголовные дела. Тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 28.10.2023Иностранца задержали в Тюменской области за покупки по чужой карте
16:06 28.10.2023В центре Тюмени полиция задержала мужчину с наркотиками
15:12 28.10.2023Молодой тюменец помогал мошенникам обманывать пенсионеров
14:46 28.10.2023Мошенник уговорил тюменку оформить кредит на пять миллионов рублей