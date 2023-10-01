Молодой тюменец помогал мошенникам обманывать пенсионеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени, подозреваемого в мошенничестве, задержали полицейские. По версии следствия, тюменец выполнял функции курьера и забирал деньги у пожилых горожан, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает УМВД по Тюменской области.

Установлено, что в октябре молодой человек нашел в одном из мессенджеров предложение о работе курьером. Связавшись с авторами, он узнал, что ему предстоит ездить по указанным адресам и забирать крупные суммы денег, оставляя себе определенный процент.

Пожилым людям по телефону сообщали, что их близкому требуется финансовая помощь, чтоб предотвратить в отношении него уголовное преследование за совершенное ДТП.

Выполнять заказы молодого человека отправляли в различные города Тюменской области. Работодатели оплачивали курьеру проживание, а также дорогу на маршрутном такси.

Полицейские установили его причастность к четырем эпизодам преступной деятельности, потерпевшие отдали в руки курьера 570 тыс. рублей и 500 евро.

Возбуждены уголовные дела. Тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.